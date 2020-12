Covid, tre positivi all’Autorità portuale: chiuse temporaneamente le sedi di Augusta e Catania

Da ieri le sedi di Augusta e Catania dell’Autorità portuale di sistema del mare di Sicilia orientale e sono chiuse temporaneamente dopo che nei giorni scorsi si sono registrati casi di positività tra il personale dipendente. Sono tre, in particolare, le persone risultate contagiate al coronavirus che stanno comunque bene, sono asintomatiche e si trovano in isolamento domiciliare e hanno fatto scattare tutti i protocolli sanitari individuali compresa, dunque, la chiusura temporanea delle due sedi per sottoporre gli uffici ad adeguato processo di sanificazione.

E’ stato effettuato il tracciamento dei contatti e tutto il restante personale dipendente si è sottoposto a tamponi che sarebbero risultati negativi. L’Autorità portuale ha fatto sapere in un avviso che “si disporrà la normale riapertura degli uffici non appena sarà ultimata la sanificazione dei locali, in ragione dei quali sarà possibile garantire gli adeguati standard di sicurezza sanitaria per la fruizione dei medesimi e per il personale dipendente”