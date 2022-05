Covid, il virus circola ancora ad Augusta: 380 i positivi

Concluso lo stato di emergenza sanitaria il 31 marzo e nel silenzio del Comune che dal 5 aprile scorso non fornisce più alcun dato pubblico sul contagio ad Augusta, il covid continua a circolare in città, stando anche alle sempre lunghe file che si registrano davanti al Palajonio dove si effettuano i tamponi rapidi su convocazione dell’Asp di Siracusa. Anche se, fortunatamente nella maggior parte dei casi, il contagio che riguarda spesso interi nuclei familiari, non si rivela particolarmente aggressivo.

Ieri secondo il dato fornito dal direttore sanitario dell’Asp di Siracusa, Salvo Madonia i positivi accertati ad Augusta erano 380, poco più del 10% dell’intera provincia dove il totale era di 3750 contagiati. Nell’elenco dei 21 comuni Augusta è secondo come numero di positivi preceduto da Siracusa con 1036 casi, seguono Rosolini (312), Pachino (277), Avola (235), Carlentini (214), Floridia (212), Lentini (200), Noto (172), Sortino (168), Priolo (121), Melilli (106), Francofonte (79), Solarino (61), Portopalo (50), Palazzolo Acreide (49), Canicattini Bagni (48), Ferla (14), Buccheri (13), Cassaro (2), Buscemi (1).

I casi sono, dunque, in crescita se si confronta il dato con quello contenuto nel trentunesimo bollettino settimanale pubblicato ieri dal nono servizio “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa e dal quarto servizio “Igiene pubblica” della task force vaccini dell’assessorato regionale. Nel periodo, infatti, che va dall’25 aprile al 1 maggio (inclusi) ad Augusta i positivi erano 218, l’incidenza per 100 mila abitanti per sette giorni del 625,41% con -42% rispetto alla settimana precedente.

Sempre secondo lo stesso bollettino sul fronte dei vaccini nella fascia d’età 5- 11 anni ad avere ricevuto almeno una dose è il 27,16% degli augustani, hanno completato il ciclo primario il 23,96%. Per gli over 12, invece, i vaccinati con almeno una dose sono l’88,33% e quelli che hanno concluso il ciclo primario l’84,75%.

E se non si sa quando il reparto di Medicina dell’ospedale Muscatello potrà tornare ad essere operativo con i suoi posti letto e verrà, dunque, dismesso il Covid center allestito, di nuovo, al suo posto da gennaio di quest’anno -e dove fino a ieri c’erano 17 ricoverati provenienti dalla provincia che hanno contratto il virus- è, invece, ormai certo che dal primo giugno sarà dismesso il centro vaccinale che si trova a Punta Izzo, sistemato all’interno del Crdd della Marina militare. Scadrà, infatti, a fine mese la convenzione stipulata con la Marina che ha richiesto indietro i locali, attrezzati di tutto punto in questi mesi dall’Asp anche in collaborazione con il Comune, pertanto il centro vaccinale dovrebbe rientrare all’ospedale cittadino.