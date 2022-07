Covid, contagi in calo ad Augusta

Sono in calo i contagi da covid 19 ad Augusta. Secondo i dati dell’ultimo bollettino regionale di mercoledì, che si riferiscono alla settimana che va dal 18 al 24 luglio, i positivi accertati in quei sette giorni erano 306: -36% rispetto alla settimana precedente e un calo notevole rispetto ai quasi 700 dei primi giorni di luglio, con il tasso di incidenza per 100 mila abitanti pari ad 882,33 casi.

Sul fronte delle vaccinazioni in totale i vaccinati con almeno una prima dose sono l’85,13% e con ciclo primario completato l’ 81,53%