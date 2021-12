Covid ad Augusta: positivi in lieve crescita anche tra i ricoverati in ospedale

Crescono i positivi al covid 19 che, secondo l’ultimo aggiornamento di oggi pomeriggio del Comune sono 63, sette casi in più rispetto al penultimo aggiornamento di venerdì scorso, 17 dicembre. Il maggior numero di positivi si registra nella fascia d’età 36-50 con 18 casi, tra i 51enni e 70enni con17 e tra i giovani under 25 con 16 casi. Questi ultimi sono in lieve aumento rispetto alla l’ultimo dato della scorsa settimana, rimangono stazionari i 6 positivi della fascia d’età 26-35 anni e aumentano di 1 unità gli over 70 che sono in sei ad aver contratto il covid.

Salgono, inoltre, a 4 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia ordinaria, nessun augustano si trova in terapia intensiva.