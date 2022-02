Covid ad Augusta, positivi di nuovo in crescita

Sono tornati a crescere i positivi al covid ad Augusta. Secondo l’ ultimo aggiornamento fornito ieri sera dal Comune sono, infatti, 809 i contagiati accertati dall’ Asp con un aumento di 32 casi rispetto a mercoledì 9 febbraio, quando erano 777. Il “picco” continua a registrarsi tra i più giovani sotto i 25 anni, con 321 casi (+12 rispetto a mercoledì), 187 postivi (+ 21) hanno un’età tra 36 e 50 anni e 158 (+6) tra 51 e 70. 55 (+7) sono, invece, gli over 70 ad aver contratto il virus. L’unica fascia d’età in calo è quella tra 26-35 anni con 88 positivi (-4 rispetto a mercoledì).

Nessun ricoverato in terapia intensiva sono 9, invece, i malati che necessitano di cure ospedaliere ma in terapia ordinaria. In aumento anche la vaccinazione con l’ 83% di chi ha avuto la prima dose, l’ 80,1% della seconda e il 49,2% del booster. Cresce anche la somministrazione del vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni che raggiunge la percentuale del 27,5% come prima e 16,3% come seconda.

Un aumento in controtendenza con il trend nazionale e siciliano che da lunedì porterà l’isola in “giallo” e che si verifica, ad Augusta, in maniera costante ormai da dieci giorni. Guardando i dati, infatti, balza agli occhi come la curva del contagio, dopo un brusco calo di quasi 300 casi tra il 28 e il 31 gennaio scorso, sia tornata a crescere ogni giorno già dal primo febbraio quando i positivi accertati erano 636, 173 in meno rispetto a ieri.