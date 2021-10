Covid ad Augusta, in risalita i positivi

In risalita i casi di positivi al covid ad Augusta. Secondo l’ultimo aggiornamento del 27 ottobre del Comune sono aumentati 50 i contagiati, poco meno del doppio rispetto alla precedente rilevazione del 22 ottobre scorso, quando erano scesi a 28 casi. La percentuale di crescita maggiore dei contagi è pari al 28% e si registra tra gli over 70 con 14 casi rispetto all’unico del 22 ottobre, seguita dai 7 positivi tra i 35 e i 50 anni (+ 4), dai 4 positivi (+ 3) nella fascia 26-35 e dai 12 tra i 36 e 50enni che aumento di 2 casi.

Rimangono stazionari i 13 contagiati sotto i 25 anni. Due persone risultano ricoverate in terapia ordinaria, nessuna in terapia intensiva.

Cresce anche il numero dei vaccinati pari al 78, 52% con la prima dose e al 73,44% con la seconda. La vaccinazione con i numeri più alti che supera l’85% come prima e l’82 come seconda è quella degli over 60. Dala scorsa settimana, inoltre, è anche possibile ricevere la terza dose per gli over 60 al centro vaccinazione del Polivalente di fronte piazza Unità d’Italia, alla Borgata.