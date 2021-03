Covid ad Augusta, impennata di casi in due giorni, il sindaco: “ se continua così rischiamo la zona rossa”

Impennata di casi di positività al covid 19 ad Augusta dove, in due giorni, si contano quasi 30 contagiati in più e il sindaco Peppe Di Mare lancia un appello, l’ennesimo, gli augustani e, alla vigilia dell’ingresso della Sicilia in zona arancione, lancia l’allarme sul rischio di diventare zona rossa, se il trend non si modificherà in questa settimana.

“Forse qualcuno pensava che il virus qualche settimana fa era stato sconfitto e che eravamo usciti da questo anno di sacrifici. – ha detto ieri pomeriggio in una diretta Facebook dalla sua stanza al Comune in cui ha, in primis, ringraziato ancora una volta a quanti, tra mille difficoltà, stanno lavorando per combatter il virus e mantenere il giusto andamento in questa situazione difficile- Purtroppo non è cosi, nelle ultime settimane sono successe delle situazioni pericolose, torno da un giro in tutta la città, sono stato in diversi luoghi insieme ai vigili urbani, ho contattato le forze dell’ordine perchè troppe volte sono arrivate segnalazioni e abbiamo visto situazioni che non possono essere tollerate”.

Negli ultimi due giorni da 64 positivi di giovedì si è arrivati ai 93 di ieri, a questo dato bisogna aggiungere chi è in isolamento fiduciario, anche il fatto che si fanno molti meno tamponi dei mesi scorsi e non considerando, invece, gli asintomatici che ovviamente non si conoscono. “C’è un’impennata dei casi il più delle volte dovuti a comportamenti negligenti da parte di tutti. Siamo tutti stanchi, ma la stanchezza non giustifica questi comportamenti, quasi 30 positivi in più negli ultimi due giorni e ho il timore che questo trend non si fermi. Ci sono dei cluster nelle scuole, delle classi in isolamento, la situazione è monitorata costantemente sia con i dirigenti scolastici, ma anche con l’Asp. Fino a stamattina mi sono sentito con i vertici cittadini e provinciali dell’ Asp per valutare la strategia e le decisioni da prendere, non è niente è lasciato al caso stiamo monitorando e il quadro sta cambiando, purtroppo– ha proseguito Di Mare sottolineando come la prossima settimana sarà fondamentale per Augusta e il rischio, concreto, di diventare zona rossa

L’ultimo Dpcm stabilisce, infatti, la soglia affinchè un comune diventi zona rossa almeno per alcune questioni come la scuola. La soglia è dello 0,25% analizzato in una settimana: “noi siamo circa 36.000 abitanti, lo 0, 25 è 91 quindi, – ha spiegato il primo cittadino- se per una settimana manteniamo i dati di oggi rischiamo di andare in zona rossa. E poi gli irresponsabili lo vanno a dire a chi sta pagando conseguenze gravi, chi riempie le piazze senza mascherine lo vada a raccontare a chi sta lottando giorno e notte, ai commercianti, agli imprenditori, ai padri di famiglia che hanno perso il posto di lavoro. Andatelo a raccontare loro ragazzi che riempite le piazze senza mascherina o anche non ragazzi che passeggiate senza il giusto distanziamento”

Da qua la necessità di riattivare il Coc comunale, che sarà convocato domani, ripartiranno i controlli della Protezione civile, saranno rafforzati quelli delle forze dell’ordine controlli, proseguiranno le multe che già si stanno facendo. “Questa settimana faremo di tutto per evitare la zona rossa, ma non è questo il punto. – ha tuonato- Non possiamo controllare in modo sincronizzato tutta la città perché dobbiamo subire le multe? Genitori, figli, nonni, dobbiamo fare questo altri sacrifici, la battaglia non è finita, dobbiamo rispettare ancora di più le regole perchè ci sono queste varianti che sono ancora più contagiose. Se non volete credere al sindaco credete alle testimonianze di chi sta vivendo dall’ospedale questa battaglia per la propria vita, lo volete capire o no che c’è gente che lotta per difendere la propria vita?”

Sul fronte dei vaccini il primo cittadino si è detto vicino alle famiglie che stanno soffrendo per questa disgrazia avvenuta alcuni giorni fa con la morte del militare dell’Arsenale di Augusta, “la vaccinazioni continua e abbiamo il dovere di non farci prendere dal panico. Dobbiamo necessariamente vaccinarsi tutti per tornare a vivere la normalità. L’Asp con la nostra collaborazione sta facendo un grande lavoro, stiamo facendo oltre 200 vaccini al giorno, abbiamo velocizzato io non vedo l’ora di farlo e lo farò quando sarà il mio turno. I sindaci aspetteremo il nostro turno perchè prima di noi devono farlo tante persone che hanno la precedenza. Dobbiamo rispettare questa scaletta naturale e che decidono gli organi preposti” –ha concluso ricordando che al reparto Covid dell’ospedale Muscatello ci sono pochissime persone e “chi c’è stato ha avuto un trattamento efficiente di cui sono rimasti soddisfatti. Il nostro ospedale, grazie ai nostri medici ed infermieri, sta facendo un grande lavoro”