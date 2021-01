Covid, ad Augusta cresce ancora il numero dei positivi, il sindaco Di Mare: “cluster importanti, state a casa”

Cresce ancora il numero dei posti al covid 19 che ieri ha superato la preoccupante soglia dei 200 fermandosi a 215. Ieri sera il sindaco Peppe Di Mare ha aggiornato sull’andamento del contagio con un video postato su Facebook e realizzato all’interno della scuola dell’infanzia di Terravecchia del primo comprensivo Principe Di Napoli, dove si stava procedendo alla sanificazione dei locali per la presenza di due casi.

“Oggi mi sono sentito con i vertici dell’ Asp e abbiano fatto delle riflessioni, – ha detto Di Mare- 215 è un dato che ci deve fare capire che qualcosa non la stiamo rispettando e non stiamo facendo tutto quello che ci viene chiesto e che va letto e analizzato. Ci sono cluster importanti ed è un dato amplificato da questo e che, nei prossimi giorni, in controtendenza potrebbe anche aumentare o diminuire perchè l’analisi non è chiara e non la può prevedere nessuno, né si possono fare paragoni con altre province. Un dato è certo. Stiamo facendo circa 250 tamponi al giorni e stiamo andando a cercare i positivi e con questo tracciamento è inevitabile che aumentano i positivi”.

Dei 215 positivi 6 sono ricoverati in ospedale, gli altri sono a casa in condizioni di salute abbastanza buona.

Sulle richieste di fare controlli e adottare altre misure restrittive richieste da tanti, anche sui social Di Mare ha risposto che “siamo zona rossa, che altre misure restrittive dovremmo fare? Poi se qualcuno si organizza feste nelle villette, manda i figli a giocare con altri bambini con la playstation – ha aggiunto- è chiaro che le forze dell’ordine non possono arrivare dovunque. Io li devo ringraziare per il lavoro straordinario che stanno facendo tra mille difficoltà, ma la colpa è anche di un Dpcm, scritto male perché se si ferma qualcuno per fare una multa e ci stiamo provando, quel qualcuno può rispondere che sta andando a comprare il pane o le sigarette”.

E allora l’invito è sempre quello – e a dire il vero non sempre rispettato in questi giorni di zona rossa in cui le strade sono tutt’altro che deserte- di rispettare le misure e non uscire di casa. “Per il rispetto che dobbiamo a chi sta lavorando, a chi sta sacrificando il proprio lavoro, a chi sta soffrendo, agli studenti adesso è il momento ancora di più di dare l’esempio a tutti”- ha concluso