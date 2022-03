Covid 19, sempre in calo i positivi ad Augusta

Cala ancora la curva del contagio da covid 19 anche ad Augusta dove i positivi registrati a ieri sono 302, 200 in meno in quasi una settimana. Secondo l’ultimo dato fornito ieri dal Comune sono 97 (- 18 rispetto a lunedì scorso) i positivi tra i più giovani sotto i 25 anni, 74 (-17) hanno da 36 e 50 anni, 63 (- 11) tra i 35 e i 70 anni. 25 (-7) sono gli over 70 ad aver contratto il virus, l’unico lieve aumento con un contagiato in più si registra nella fascia d’età 26-35 anni con 43 casi.

Stazionari i 10 malati che hanno bisogno di cure ospedaliere in terapia ordinaria al centro covid dell’ospedale Muscatello, nessun ricoverato in terapia intensiva.