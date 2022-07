Covid 19, ritornano i positivi ad Augusta: sono 689

Il Covid rialza la testa ad Augusta con i 689 positivi ad oggi. Questo l’ultimo dato fornito questa mattina dall’Asp di Siracusa, che si riferisce ai positivi certificati, da cui potrebbe anche sfuggire una parte di contagiati che, magari, si fermano al tampone fai da te. Complice probabilmente anche la maggiore contagiosità della variante Omicron 5, la fine dell’emergenza che non impone più l’uso obbligatorio della mascherina e la voglia di “ritornare a vivere” il virus continua a circolare, cosi come d’altra parte sta accadendo in Sicilia e in tutta Italia.

E come dimostrano anche le file che sono ritornate davanti a qualche centro di analisi o farmacia e anche in piazza Unità d’Italia, alla Borgata dove da giugno da quando cioè ha chiuso l’hub vaccinale di Punta Izzo un mezzo dell’Asp si posiziona in un angolo della strada che costeggia le saline per fare i tamponi in modalità drive in. Salo a giugno qui sono stati effettuati più di mille tamponi

In provincia per numero di contagi il Comune megarese si colloca al secondo posto, preceduto solo da Siracusa con 1843 casi e seguito da Avola (434), Rosolini (271), Noto (252), Lentini (247), Carlentini (236), Melilli (235), Floridia (217), Pachino (213), Priolo Gargallo (171), Canicattini Bagni (141), Sortino (126), Solarino (90), Francofonte (81), Palazzolo Acreide (77), Portopalo di Capo Passero (50), Buccheri (8), Cassaro (8), Buscemi (6) per un totale di 5395 positivi.