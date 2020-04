Covid-19, omaggio per agenti e vittime da Roy Paci davanti la Questura di Palermo

Un messaggio di vicinanza in musica alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno sono impegnati a tutela della comunità, con abnegazione e spirito di sacrificio, anche in queste settimane di emergenza sanitaria, ma anche un ricordo delle vittime dell’epidemia da coronavirus. Cosi oggi a mezzogiorno in punto, davanti al palazzo della Questura di Palermo, città dove risiede, Roy Paci, noto musicista augustano ha suonato con la sua tromba il Silenzio d’ordinanza e il celebre brano “La vita è bella”.

E sulle sue note uno schieramento di equipaggi delle Volanti, in posizione di attenti e con saluto alla visiera, ha reso onore alle vittime, incoraggiamento ai cittadini e sostegno al personale sanitario che lotta per sconfiggere il virus, con “l’auspicio che, grazie anche ai sacrifici e alla collaborazione di tutti i cittadini, delle Forze dell’ordine e del personale sanitario impegnato in prima linea per la cura dei malati, si risolva presto l’emergenza in corso e ciascuno possa tornare a riabbracciare i propri cari e riappropriarsi delle proprie abitudini, fortemente compromesse in questo triste periodo” – scrive la Questura in una nota.