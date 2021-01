Covid 19, niente aiuti con il “Cura Augusta 2.0”. Gli uffici chiedono annullamento dell’atto e scoppia la polemica politica

Niente nuovi ristori per attività messe in difficoltà dal covid 19 con i circa 700 mila euro della rimodulazione dei mutui dell’Ente. Gli uffici comunali hanno, infatti, chiesto l’annullamento della delibera sul “Cura Augusta 2.0”, il regolamento approvato dal consiglio comunale prima dello scadere del 2020 che aveva allargato le maglie dei beneficiari degli aiuti.

E scoppia la polemica politica con le opposizioni che puntano il dito contro la maggioranza, a partire dal capogruppo di “Nuovo patto per Augusta” Giancarlo Triberio secondo cui la “cieca, ma mai muta, arroganza e la superficialità della maggioranza che sostiene il sindaco Di Mare” fa perdere irrimediabilmente gli aiuti tanto sbandierati. Durante quel consiglio, come minoranza, avevamo ripetutamente chiesto di essere ascoltati presentando sia la pregiudiziale che emendamenti volti ad aggiustare il tiro di un atto pensato male e scritto ancora peggio al fine di evitare quello che purtroppo adesso si sta concretizzando” – ricorda l’esponente dell’opposizione che sottolinea come il primo vero atto amministrativo dell’amministrazione Di Mare, “voluto da una maggioranza costruitasi artificiosamente post voto, è risultato essere il votarsi e l’approvarsi presuntuosamente, senza ascoltare la minoranza, un regolamento inattuabile che farà perdere i circa 700 mila euro, che in questo momento di crisi erano necessari e che erano destinati alle attività del nostro territorio, e che confidavano in un concreto sostegno. Il confronto, tanto ostentato, ma mai attuato, poteva evitare questo scempio, peccato che la maggioranza, volendo rimanere tale debba continuare a dare il contentino ai suoi diversi componenti anche a discapito delle reali necessità della nostra città e dei suoi cittadini”.

La quinta commissione consiliare Finanze e bilancio è già stata convocata per il 20 gennaio con all’ordine del giorno, anche l’annullamento del Regolamento “Cura Augusta 2.0”, come fa sapere il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Augusta che già in aula aveva criticato il regolamento che non stabiliva, a loro dire, “criteri oggettivi per distribuire i ristori alle attività in crisi preannunciando il ricorso alla magistratura .

“In realtà – scrivono in una nota- Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali – sarebbe bastato emendare il regolamento già esistente adeguandolo alla nuova situazione epidemica. Per motivi a noi sconosciuti, dall’altra parte dell’aula consiliare si è alzato un assurdo muro di gomma. Probabilmente, però, le nostre perplessità sulla concreta applicabilità del regolamento erano reali, e l’annullamento del regolamento un atto dovuto”.

Il più grande rammarico è allora per i tre grillini che il “peggior danno lo subiranno quelle attività commerciali che sono davvero in forte crisi per la pandemia. Tutto ciò risulta altresì aggravato dall’ordinanza sindacale del 13 gennaio, assai tardiva in verità, che pone nuove restrizioni per due settimane con un ulteriore peggioramento della vita commerciale del nostro Comune. Le soluzioni da noi proposte avrebbero permesso un ristoro per queste attività”.

E al danno potrebbe aggiungersi anche la beffa perché i “700 mila euro, potrebbero non essere più disponibili come ristori alle attività in crisi; per tale ragione porremo urgentemente il quesito all’amministrazione, cercando, anche qui, una soluzione che non penalizzi i cittadini. Peccato: noi la collaborazione la offriamo, gli altri, i “competenti”, invece tentano solo di zittirci”- concludono i tre.

“Il problema sorto è di natura tecnica. –ha spiegato il presidente del consiglio comunale Marco Stella- Considerato che ancora non si sono chiuse, perchè sono arrivate integrazioni successive alle domande, le istanze relative al precedente bando, gli uffici non hanno potuto conteggiare esattamente la somma utilizzata per quelle procedure né, di conseguenza, fare un impegno di spesa certa entro il 31 dicembre 2020 del residuo da destinare al nuovo bando. Il consigliere Triberio pone un problema politico che non esiste, gli uffici mi dicono che più avanti, nell’attribuzione degli avanzi, si può trovare il modo di utilizzare in questa direzione ciò che non è vincolato”.

Nulla, inoltre, sarebbe cambiato secondo Stella anche se il consiglio avesse emendato il vecchio regolamento, così come invece chiedevano i 5 stelle, “perche comunque si doveva fare un nuovo bando e anche l’impegno di spesa doveva essere certo. Le polemiche politiche in questo caso sono assolutamente strumentali” – ha concluso il presidente del consiglio che per lunedì mattina ha convocato la conferenza dei capigruppo per decidere la data del prossimo consiglio comunale per revocare l’atto.