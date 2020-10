Covid 19, due classi di scuola media e superiore in quarantena per due alunni positivi, uno al Corbino e uno al Ruiz

Sono altre due le classi in quarantena in parte due scuole augustane, al secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino e al secondo istituto di istruzione superiore Ruiz. Per la scuola dell’obbligo si tratta della I B della scuola media del plesso “Morvillo”, chiusa dalla dirigente Maria Giovanna Sergi dopo che il dipartimento di Protezione del distretto sanitario di Augusta dell’Asp di Siracusa, a seguito dell’accertamento della positività al coronavirus Covid-19 di un alunno, ha comunicato alle famiglie interessate il provvedimento di isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria per gli alunni della classe.

“Il provvedimento, della durata di 14 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo, sabato 3 ottobre, riguarda esclusivamente gli alunni – contatti stretti in questo caso – e non i loro familiari o contatti, che quindi non dovranno modificare i loro comportamenti o prendere particolari provvedimenti. – scrive la dirigente scolastica in una nota- Va evidenziato che il contagio è da mettere in relazione ad ambienti esterni alla scuola, che quindi non rappresenta un focolaio per la diffusione del coronavirus Covid-19”. Già effettuata la sanificazione straordinaria dell’istituto da parte di una ditta specializzata, le attività didattiche di tutte le altri classi del plesso si svolgeranno regolarmente.

In quarantena anche una classe dell’istituto superiore Ruiz dove studia un alunno che sarebbe un fratello più grande, risultato positivo. Anche in questo caso è stato avviato l’iter di sanificazione. I due studenti si aggiungono alla bambina del quarto comprensivo Costa, già in quarantena da alcuni giorni.