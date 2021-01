Covid 19 , cala il sipario sul “Cura Augusta 2.0” per aiuti ai commercianti: il Consiglio comunale annulla l’atto

Niente nuovi ristori per commercianti e attività del terzo settore messe in difficoltà dal covid 19 con i circa 700 mila euro della rimodulazione dei mutui dell’Ente. Cosi come avevano richiesto gli uffici nei giorni scorsi l’altro ieri sera il consiglio comunale ha annullato la delibera sul “Cura Augusta 2.0”, già approvato prima della fine del 2020 e che non poteva andare avanti per un problema tecnico dovuto all’impossibilità, entro il 31 dicembre 2020, di avere un quadro chiaro e certo delle somme da impegnare per il nuovo bando considerato che diverse pratiche del precedente non sono ancora state espletate. L’annullamento è passato con i soli voti della maggioranza, (11), mentre l’opposizione si è astenuta (9) e la seduta ha fatto registrare le stesse accese polemiche tra le due parti che già erano scoppiate alla notizia che non sarebbe stato possibile procedere, al momento, con gli aiuti economici.

A cominciare da Giancarlo Triberio, capogruppo di “Nuovo patto per Augusta”: “Oggi ci troviamo a discutere una cosa come avevamo già detto purtroppo, perchè – ha affermato- non stiamo parlando di uno screzio tra parti opposte, ma di fondi ancora di più necessari adesso per quelle categorie che soffrono questa pandemia. La rabbia è doppia perché questi soldi andranno a finire, visto che non sono stati impegnati, per pagare i debiti fuori bilancio. E’ stato un brutto inciampo, mi auguro nello spirito di collaborazione che ci sia più ascolto, meno corporativismo e più collaborazione, e non siamo qui per curare l’interesse di una parte politica o un piccolo bacino elettorale ma l’Ente. Se ci aveste ascoltato oggi sicuramente quei commercianti avrebbero avuto la possibilità di avere quei soldi. Faccio un appello alla maggioranza e al sindaco e mi auguro che con il bilancio preventivo si possa recuperare questi fondi”.

Ha rincarato la dose Milena Contento, di Patto per Augusta “Questa delibera è stato un disastro, non ce ne sarà per nessuno e ve lo abbiamo detto in tutte le lingue possibili. – ha tuonato- Fin dall’inizio capivamo che c’era qualcosa che non andava in quell’atto e abbiamo fatto di tutto per farvelo capire, ma non abbiamo ricevuto risposte. Dall’altra parte siete stati sempre sordi su tutto, si poteva emendare il vecchio regolamento e allargarlo ai nuovi criteri e non sarebbe successo nulla. Voi, che siete capaci, come priamo atto di questa amministrazione avete comportato questo disastro senza poter dare possibilità ai nostri concittadini che rischiano il loro posto di lavoro. Per chi è chiuso da mesi sarebbe stato un piccolo aiuto. Che questa storia vi insegni che se da questa parte c’è la voglia di collaborare sincera è inutile che vi arroccate nella vostra referenzialità e forte dei vostri numeri”.

A ribadire le motivazioni tecniche che hanno portato alla richiesta di annullamento dell’atto è stato il capigruppo di Augusta 2020-Destinazione futuro Marco Niciforo secondo cui l’opposizione non ha “ancora capito perchè si è arrivati a questo punto. Quando abbiamo preparato il regolamento – ha spiegato- sapevamo che bisognava fare un impegno spesa entro il 31 dicembre e gli uffici erano in grado di farlo. Il fatto nuovo è che sono arrivate, nel frattempo, nuove istanze e nuove memorie e l’ufficio è stato nell’impossibilità di fare l’impegno spesa. Dica l’opposizione come si poteva risolvere il problema il 30 dicembre. E’ un dispiacere di tutti questo atto. Qui l’ascolto non è mancato mai, ci sono stati consiglieri che sono stati 8 ore a leggere 10 emendamenti di opposizione di cui 5 approvati. Gli altri non approvati erano fuori dalla logica. Sono sicuro che tutta l’aula è dispiaciuta da questo, ma fare speculazione politica su un atto del genere è quantomeno ingeneroso nei confronti dei nostri concittadini”.

Il capogruppo del 5 stelle Roberta Suppo ha ricordato che la “pregiudiziale da lei presentata conteneva le medesime osservazioni che oggi portano all’annullamento dell’atto. C’era chiarezza, nessuna confusione, – ha aggiunto- vi è stato detto in tutte le salse anche informalmente. Ci lamentiamo che sono arrivate poche domande, meglio 157 che zero. Non venite a dire a noi come dovevamo fare, bastava portare avanti questo regolamento”.

“Mi dispiace che ancora si continua ancora a fare strumentalizzazione su un tema cosi caro. Penso che la città, proprio perchè non c’è alcun inciampo di tipo politico, rimanda questa opportunità che per noi rimane sacrosanta. Sono felice che ci sia apertura e collaborazione su questo tema importante. Ci potrete accusare fatelo pure, ma per eccesso di operosità”– ha detto Manuel Mangano, di Augusta coraggiosa, mentre il collega Roberto Conti, capogruppo di Attivamente- Augusta coraggiosa e Democratica ha commentato: “quando mai si è detto che un’amministrazione non possa inciampare su un errore degli uffici?. Ci dispiace che l’atto sia vanificato, ma non si può fare demagogia su questo. Che discutiamo ancora”.

Paolo Trigilio, capogruppo di 100 per Augusta, nel motivare il suo voto favorevole alla proposta di annullamento ha ribadito il dispiacere e il rammarico dell’errore tecnico “sperando che nel futuro non si verifichi nuovamente perchè l’intento e la volontà di questa maggioranza era cercare di andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini in difficoltà. In quest’ aula nessuno potrà pensare che qualcuno può aver pensato di fare un atto che non portasse benefici”.

L’aula ha poi votato con 11 si della maggioranza, 8 gli astenuti di opposizione tra cui anche Ciccio La Ferla dei 100 per Augusta, anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 2698 euro come spese di giudizio derivante da sentenze esecutiva di condanna dell’Ente a favore di un cittadino che ha presentato un ricorso contro una multa al codice della strada elevata dai vigili urbani. Con gli stessi voti è stato riconosciuto l’altro debito fuori bilancio dell’ordine del giorno di 5980 da pagare alla Cisl Fp-Siracusa-Ragusa derivante da un’altra sentenza di condanna dell’Ente da parte del tribunale di Siracusa per condotta antisindacale e violazione del diritto di informazione sullo stato dei procedimenti relativi al mancato pagamento del salario accessorio dipendenti

All’inizio di seduta la consigliere comunale del 5 stelle Chiara Tringali ha chiesto all’amministrazione di poter avere maggiori e più dettagliate informazioni sui contagi da covid 19 ad Augusta di fronte all’aumento dei contagiati “dal momento che l’informazione comunicata risulta parziale, anche se l’Asp mette a disposizione dei comuni una serie di dati e fornisce ulteriori dettagli e assistiamo nei comuni limitrofi ad un informazione più puntuale”. Ieri ad Augusta il dato era fermo a 222 positivi, ancora in aumento

di Cettina Saraceno