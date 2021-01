Covid 19 ad Augusta, positivo il direttore sanitario dell’ospedale Muscatello: in lieve aumento i contagi

E’ risultato positivo al covid 19 da un paio di giorni il primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale Muscatello nonchè direttore sanitario del nosocomio cittadino Giovanni Licciardello. Il medico non avrebbe particolari sintomi e si trova in isolamento domiciliare, sotto sorveglianza sanitaria.

Al Covid center del Muscatello sono, invece, una trentina attualmente i ricoverati nei due ex reparti di Medicina e Chirurgia, di cui almeno metà provenienti da altri comuni.

In lieve aumento anche i contagi ad Augusta dove ad oggi i dati dell’Asp di Siracusa, come conferma il sindaco Peppe Di Mare, si attestano a 125 positivi, 4 casi in più rispetto ai 121 di due giorni fa.