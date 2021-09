Cosa vedere e cosa fare ad Augusta

Fondata dall’imperatore Federico II di Svevia nel 1232 con il nome di Augusta Veneranda, la città in provincia di Siracusa, che conta poco più di 34mila abitanti, si affaccia sul Mar Ionio e ha la particolarità di avere un’isola come centro storico, collegata alla terraferma da due ponti. Soltanto questo dettaglio basterebbe per dedicarle una visita, ma sono in realtà tantissime le cose da vedere in questo delizioso centro della costa siciliana. In questo articolo cercheremo di soffermarci su quelli che sono, a nostro avviso, i posti assolutamente imprescindibili da visitare.

Il centro storico

Come abbiamo accennato poche righe fa, non si può parlare di Augusta senza dedicare ampio spazio al suo centro storico, che rappresenta probabilmente un caso più unico che raro in Italia: nel XVII secolo, infatti, venne tagliato l’istmo che collegava il centro abitato alla terraferma, trasformandolo di fatto in un’isola. Per raggiungere questa parte della città bisogna quindi attraversare due ponti, uno dei quali risalente all’anno di fondazione della città e dotato di tre porte. La più imponente e suggestiva è la cosiddetta Porta Spagnola, impreziosita da due grifoni di marmo. All’interno delle mura si può ammirare l’imponente Castello Svevo, voluto dall’imperatore Federico II, ed edificato intorno a una torre romana come struttura difensiva; in seguito venne convertito in carcere e rimase tale almeno fino alla metà del Novecento.

Rimanendo nel centro storico, meritano una visita anche la Chiesa di Santa Maria Assunta e la Chiesa delle Anime Sante, entrambe straordinario esempio di barocco siciliano. La prima venne ricostruita quasi integralmente dopo il terremoto del 1693, la seconda contiene elementi di barocco e rococò mischiati insieme fino a creare un gioiello di straordinaria fattura.

Il parco comunale

Al confine tra la parte antica della città e quella più moderna si trova il bellissimo parco comunale: una cornice suggestiva dove immergersi tra alberi secolari e zone verdi, ascoltando la musica dal vivo che spesso, soprattutto nelle sere d’estate, anima il palco allestito per gli eventi.

Il sito archeologico

Tra le cose da fare nella città imperiale non può mancare una visita nell’antica polis greca risalente al 700 a.C. e abbandonata dopo la seconda guerra punica del 202 a.C. Un tuffo nel passato più antico di Augusta, oggi racchiuso nel sito archeologico di Megara Hyblaea, che rappresenta un’eccellenza per tutta la Sicilia e che conserva ancora intatti l’agorà, i bagni ellenistici, tracce delle mura, l’heroon e i resti di un tempio in stile corinzio.

Le spiagge

E ovviamente, nella città bagnata dal Mar Ionio, non mancano le spiagge bellissime in cui rilassarsi concedendosi un bagno nelle acque splendide della Sicilia. Ne citiamo tre: Brucoli, situata nella frazione omonima, caratterizzata da acque cristalline e grotte affacciate sulla scogliera, perfetta per gli amanti delle immersioni e della natura incontaminata; la spiaggia di Agnone, lunga otto chilometri e in cui è possibile intravedere anche l’Etna; la spiaggia di Capo Santa Croce, fatta di scogli e rocce che si affacciano su un mare trasparente e paradisiaco.

Cosa da fare ad Augusta

Insomma, tra le cose da fare c’è l’imbarazzo della scelta: tra visite museali, percorsi storici, giornate al mare e intrattenimento di ogni genere come le sale slot, che sembrano dei casinò, le carte, il bowling o il bingo. Una città che alterna passato e modernità e dove qualunque genere di turista e visitatore può trovare il passatempo che più si addice alle proprie passioni o esigenze. Sono molti i luoghi di interesse, anche nei dintorni.

E non mancano, ovviamente, neppure gli eventi tipici a cui si può assistere se ci si trova in visita ad Augusta nel periodo ideale. La Festa del Sacro Cuore di Gesù, ad esempio, che si tiene ogni anno l’ultima domenica di giugno e comprende sia celebrazioni religiose che appuntamenti collaterali programmati nei giorni che precedono e seguono l’evento: manifestazioni culturali e sportive, sagre enogastronomiche, spettacoli musicali. Nella vicina Siracusa è inoltre possibile assistere alla suggestiva Festa e Palio del Mare, che culmina il 15 agosto con le celebrazioni in onore di Santa Maria Assunta. Imprescindibili sono anche gli spettacoli e le manifestazioni che si svolgono nel teatro greco siracusano.