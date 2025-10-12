Corso di formazione al Volontariato in Ecologia: oggi 11 ottobre la presentazione

Sarà presentato l’11 ottobre alle 18:30, al Palazzo di Città (Salone “Rocco Chinnici”), il nuovo Corso di formazione al Volontariato in Ecologia promosso da Nuova Acropoli Augusta.

In un’epoca segnata da crescenti fratture tra essere umano e Natura, l’iniziativa intende offrire un cammino formativo che unisce riflessione filosofica e impegno pratico, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli.

Il percorso, gratuito e aperto a tutti, si articola lungo tre dimensioni complementari. La prima, teorica, sarà incentrata sull’esplorazione del pensiero dei filosofi antichi e intende veicolare una visione dell’uomo come parte integrante della Natura. La seconda, tecnica, fornirà strumenti e competenze utili a comprendere l’impatto delle nostre scelte quotidiane sull’ambiente. La terza, pratica, trasformerà la riflessione in azione attraverso attività di tutela, rigenerazione e cura del territorio.

Come sottolineano i promotori, il Corso nasce non con l’intento di trasmettere nozioni, ma di stimolare un vero e proprio cambiamento di atteggiamento: dall’indifferenza alla partecipazione, dal consumo alla cura, dall’egocentrismo all’ecocentrismo. Interverrà all’evento il Sindaco di Augusta, dott. Giuseppe Di Mare, per i saluti istituzionali; relatori della serata saranno Salvatore Serra, Assessore alla Transizione Ecologica, la Prof.ssa Jessica Di Venuta, Presidente dell’Associazione Nazionale Italia Nostra, sez. di Augusta e la Dott.ssa Rosaria Borzì, Presidente di Nuova Acropoli Augusta.