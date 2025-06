Corsi di Guida sicura: al via domani alla Pista del sole di Villasmundo

Prenderanno il via domani, 17 giugno, alla Pista del sole in contrada Dominici, a Villasmundo, i corsi della scuola di Guida sicura di Vito Popolizio, realtà di riferimento nel settore della formazione con oltre vent’anni di esperienza su tutto il territorio nazionale. La giornata, con inizio alle 9, vedrà lo svolgimento di un corso di guida sicura pensato per chi desidera perfezionare il controllo del veicolo e acquisire una maggiore responsabilità alla guida. Al termine di ciascun corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dalla scuola.

“I corsi di guida sicura rappresentano un’opportunità concreta per le aziende che intendono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare dalle recenti disposizioni della conferenza Stato- Regioni e dal decreto legislativo 81/08” – si legge in una nota. L’ingresso sarà libero per tutta la giornata: sarà possibile assistere allo svolgimento dei corsi anche senza partecipazione attiva, scoprendo da vicino le nostre proposte formative rivolte a giovani, adulti, aziende, enti pubblici e lavoratori.

L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza stradale e una maggiore consapevolezza alla guida. Per confermare la partecipazione o richiedere ulteriori informazioni, è possibile contattare la Scuola di guida sicura attraverso il sito web.