Corsa, gare a Roma, Licata ed Agrigento per l’asd Megara running di Augusta che ottiene buoni risultati

Domenica di successi per l’Asd Megara Running impegnata su diversi fronti sportivi. A partire dalla capitale dove due atleti hanno gareggiato alla mezza maratona più partecipata d’Italia, la “Roma Ostia”: Vincenzo Di Mauro che ha provato a fare il suo personale, ma non è riuscito a causa di problemi fisici e si è messo a disposizione dell’altro atleta augustano Salvo Sciascia che ha ottenuto una bella prestazione di 1h43’ con condizioni meteo non favorevoli.

Tornando in Sicilia, a Licata l’asd ha corso alla gara di esordio del “Sicily Bronze Races 2024”, il neonato circuito di gare da 10 km certificate World athletics. E “sono subito grandi soddisfazioni, sia nei numeri sia nei risultati. Nei numeri perché questa prima gara- fa sapere l’asd- ha visto coinvolti quasi 500 atleti, con la nostra società presente come secondo gruppo più numeroso dopo i padroni di casa di Licata. Grandi soddisfazioni anche a livello individuale, con Salvo Greco che conquista il primo posto di categoria chiudendo con il personale sulla distanza in 37’21“. Primi posti di categoria anche per due giovani promesse: Gloria Solano e Matteo Raniolo si sono infatti classificati al primo posto nelle rispettive categorie. Appuntamento alla prossima gara del circuito domenica 7 aprile, a Scoglitti.

Infine Rosolini si è disputata la prima prova del grand prix provinciale dove, al debutto con la Megara Running i due atleti Natale Caracciolo e Cirino Ippolito sono saliti sul podio per la categoria Sm80 e Sm75.