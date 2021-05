“Corri lungomare”, l’Atletica Augusta in strada per la staffetta della legalità

Week-end di impegni per l’Atletica Augusta che domenica mattina è scesa in strada alla “Corri lungomare”, la staffetta che si è svolta al lungomare Granatello, inserita nel cartellone delleiniziative del Comune per ricordare il 29° anniversario della strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifano.

Alla staffetta hanno partecipato non solo gli atleti della società neroverde, dai più grandi ai più piccoli della scuola di atletica leggera, ma anche augustani che si sono riappropriati per una mattinata di un tratto di strada, nel golfo Xifono, sgombro di auto visto che, per l’occasione, il lungomare è stato chiuso al traffico.

A Marina di Ragusa, invece, si è svolta la Trinacria Half 2021, gara nazionale di triatlon vinta dall’atleta augustano Ennio Salerno che corre per l’Atletica Augusta, ma che in questo sport veste la maglia del Team Just Triatlon, alla gara ha gareggiato anche un altro atleta della squadra neroverde Sebastiano Alicata, che si è posizionato 35° assoluto. A Pesaro, infine, un altro atleta augustano Alessandro Giacalone ha partecipato al campionato italiano di Duatlon.

Giovedì prossimo, 27 maggio, l’Atletica Augusta con una sua rappresentanza sarà impegnata a correre una staffetta di solidarietà a favore dell’Airc, associazione italiana di ricerca contro i tumori infantili denominata “Run 4 hope Italia onlus 2021” per raccogli fondi per la lotta i tumori . La società neroverde, particolarmente sensibile alle iniziative di solidarietà attraverso l’impegno sportivo della corsa, è stata scelta per la provincia di Siracusa per partecipare alla staffetta c che arriverà dalla provincia di Agrigento. Gli atleti poi porteranno il testimone fino alle porte di Catania, poi verso Messina e successivamente in Calabria per risalire lo stivale.