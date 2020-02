Coronavirus, i sindacati chiedono misure di prevenzione all’interno del carcere di Augusta

Attivare misure di prevenzione per il Coronavirus anche nella casa circondariale di Augusta. A chiederlo con una nota inviata alla direttrice della casa di reclusione, Angela Lantieri, sono le segreterie sindacali di Sappe, Uilpa, Osapp e Fp Cgil con una nota unitaria.

Nello specifico i sindacati chiedono che entro una settimana vengano applicate queste misure di prevenzione: disinfettare tutti i giorni con appositi prodotti tutti i locali dell’Istituto; vietare la ricezione di pacchi dall’esterno; imporre l’uso di Amuchina e mascherina ai familiari dei detenuti che accedono per i colloqui prima di essere perquisiti dagli operatori; sospendere le visite ospedaliere, limitandole a quelle urgenti “quoad vitam”; evitare assemblamenti per messa, partite di calcio o spettacoli di varia natura.

E ancora: dichiarazione scritta al personale che accede in carcere che indichi che negli ultimi 2 mesi non si siano recati o abbiano avuto contatti con persone che sono state o vivono nei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano e in Cina e infine di isolare detenuti che provengono da poco tempo da Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.

“Le nostre sono richieste di misure “contenitive” ovviamente – precisano i sindacati nella nota unitaria -. Questa allerta mondiale, ci obbliga a dedicare particolare attenzione e impegno alle regole necessarie per superare nel più breve tempo possibile questa straordinaria e imprevedibile criticità favorendo l’applicazione di tutti gli strumenti necessari di controllo e prevenzione del contagio”.