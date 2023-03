Coppa Italia, il “Nuovo circolo tennis Augusta” accede alla fase regionale

Il “Nuovo circolo tennis Augusta” accede alla fase regionale del campionato “Coppa Italia Fitp-Tpra tennis 2023” che sabato e domenica si è disputato al Circolo tennis Siracusa tennis lab. Il campionato a squadre, riservato a giocatori di quarta categoria, prevede la disputa di due singolari e di un doppio (da giocare in caso di un singolare vinto per squadra), sicché si aggiudica il passaggio del turno la formazione che conquista la vittoria in due incontri su tre.

Alla seconda fase “oro” ha preso parte la compagine augustana, che si era qualificata dopo aver superato la prima fase provinciale a gironi e che è composta da Cirino Brancato, Giovanni Cardia, Gianluca Chiofalo, Aldo Conforti, Marco Failla (capitano giocatore), Marco Lombardo, Giuseppe Martin, Francesco Rossitto e Palmino Sciolto. Sabato mattina ha affrontato nei quarti di finale il “Gs Raeli” di Avola, aggiudicandosi l’incontro per 2/1. Poi nel pomeriggio in semifinale la compagine augustana del presidente Leonardo Panarello ha visto dall’altra parte della rete il “Pantalica Sortino”, aggiudicandosi l’incontro, anche in questo caso, per 2/1 e staccando così il pass per la successiva terza fase della competizione (tabellone regionale ad eliminazione diretta). Domenica mattina, a qualificazione acquisita, si è disputata la finale, che ha visto il “Tc match ball Siracusa” superare gli augustani per 2/1.

Alla fine di aprile i tennisti augustani saranno impegnati per la terza fase (tabellone regionale ad eliminazione diretta) che si disputerà al “Tc match ball Siracusa”. Saranno le due squadre finaliste ad accedere alla quarta ed ultima fase della competizione (master nazionale) che sarà giocata a Roma.