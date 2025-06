Controllo del territorio, identificate oltre 130 persone: sanzioni

La Polizia di Stato di Augusta ha effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e all’innalzamento dalla percezione di sicurezza nei cittadini megaresi.

Il dispositivo di prevenzione è stato attuato con l’organizzazione di posti di controllo nelle vie del centro e nelle periferie di Augusta.

Nel corso del servizio sono stati identificati 131 persone (di cui 16 già note alle forze di polizia) e controllati 75 veicoli. Sono state elevate sette sanzioni amministrative per altrettante violazioni al codice della strada e, nello specifico, per omessa revisione del veicolo e per utilizzo del telefono cellulare durante la guida.