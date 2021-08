Controllo del territorio dei Carabinieri di Augusta: sanzioni per oltre 5 mila euro, 3 segnalati per uso di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati in genere e anche al rispetto delle misure di contenimento della pandemia hanno eseguito diversi servizi, controllando un cospicuo numero di persone e veicoli.

Sono molteplici e di varia natura i servizi effettuati dall’Arma dei Carabinieri che oltre a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno rafforzato i servizi soprattutto lungo le principali arterie stradali cittadine ed extraurbane che conducono nelle località balneari.

Altresì si sono occupati a far rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, ove insistono luoghi di intrattenimento e interessati da un importante flusso di persone, dando impulso all’azione di prevenzione e al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo.

Durante i servizi di controllo e vigilanza, i Carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 349 persone e 154 veicoli, eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando le seguenti violazioni al Codice della Strada: 13 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 contestazioni per guida con telefono cellulare; 2 contestazioni per guida di veicolo senza revisione periodica; 3 contestazioni per guida senza l’uso del casco protettivo; 1 contestazione per mancata copertura assicurativa Rca; 1 contestazione per guida con patente scaduta di validità.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 5.500 euro, sottratti complessivamente 95 punti dalle patenti di guida, ritirati 4 documenti di circolazione, 3 veicoli posti a fermo amministrativo per 60 giorni.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Augusta e quelli del posto fisso stagionale di Agnone Bagni, in due distinti servizi, hanno segnalato alla Prefettura aretusea complessivamente 2 giovani megaresi e un 37enne lentinese, poiché a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso nel totale di 4 grammi di marijuana.