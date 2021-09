Controllo del territorio dei Carabinieri di Augusta: sanzioni per circa 3.500 euro

I Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati in genere ed anche al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza, hanno eseguito diversi servizi, controllando un cospicuo numero di persone e veicoli.

Sono molteplici e di varia natura i servizi effettuati dall’Arma dei Carabinieri che oltre a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, si sono adoperati a far rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento, nonché dando impulso all’azione di prevenzione e al contrasto dei comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo.

Durante i servizi i Carabinieri hanno controllato numerosi esercizi commerciali, 373 persone e 188 veicoli, hanno eseguito perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando violazioni al Codice della Strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per la guida con il telefono cellulare, con la revisione periodica del mezzo scaduta di validità, senza l’uso del casco protettivo, per la mancata copertura assicurativa ed in un caso per guida sotto l’effetto dell’alcool.

Per quest’ultima violazione, il trasgressore è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa poiché, sottoposto all’esame dell’alcoltest, è risultato aver superato il limite consentito dalla legge di 0,5 g/litro, toccando lo 0,78 g/litro.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 3.500 euro, sono stati sottratti complessivamente 60 punti dalle patenti di guida, ritirati 5 documenti di circolazione, 2 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per 60 giorni e 2 veicoli sequestrati.

I militari della Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Siracusa, quale assuntore di sostanze stupefacenti un giovane catanese poiché a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.