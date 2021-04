Controllo del territorio dei Carabinieri di Augusta: sanzionate e chiuse 3 attività, 37 persone multate

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno nei giorni scorsi eseguito vari servizi volti alla prevenzione di reati in genere ed al rispetto delle misure di contenimento della pandemia sull’intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza.

Oltre a sorvegliare, nei Comuni della giurisdizione, le zone più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, i militari hanno dato supporto informativo alla cittadinanza assicurando il rispetto delle misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, e hanno operato numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento, dando altresì impulso all’azione di prevenzione ed al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo.

Durante le attività i Carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 915 persone e 590 veicoli ed hanno eseguito varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando violazioni al Codice della Strada per un importo che supera i 15.000 euro.

Sotto l’aspetto pandemico, i Carabinieri hanno dovuto sanzionare amministrativamente 37 persone per l’inosservanza dei decreti attualmente in vigore, per un importo di circa 15.500. Sanzionati inoltre i titolari di 3 attività commerciali per violazione delle disposizioni sull’asporto del cibo e del divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze degli pubblici esercizi da parte dei clienti. Per gli stessi motivi è stata disposta la sospensione delle attività per 5 giorni con relativa comunicazione alla Prefettura di Siracusa.

Inoltre, nel corso dei servizi: