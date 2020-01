Controllo del territorio ad Augusta: sanzioni per circa 7.000 euro

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno svolto diversi controlli finalizzati alla prevenzione dei reati ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati controllati 121 mezzi, 156 persone e sono state elevate 36 sanzioni al codice della strada, riguardanti, fra l’altro, il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo di telefoni cellulari durante la guida, per un ammontare di circa 7.000 euro.

In tale quadro, tre giovani, di cui due 21enni, di Augusta e Lentini e un 19enne di Sortino, sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Siracusa poiché sorpresi in possesso di complessivamente, circa 8 grammi di marijuana, per uso personale.