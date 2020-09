Controllo del territorio ad Augusta: sanzioni per 3 mila euro e 40 punti di patente sottratti

Controlli serrati sull’intero territorio ricadente nella giurisdizione del Comando Compagnia Carabinieri di Augusta, anche al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Molteplici e di varia natura i servizi effettuati dai Carabinieri, che oltre ad essere impegnati nell’ordinaria attività di prevenzione, hanno effettuato numerosi controlli nei luoghi di ritrovo dei giovani, al fine di evitare assembramenti, e diversi posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane.

Durante i servizi, i Carabinieri hanno controllato 14 esercizi commerciali, 312 persone e 183 veicoli, eseguendo 16 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui 5 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 2 per mancanza di copertura assicurativa Rca e 2 per guida di motocicli senza l’uso del casco protettivo.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 3.000 euro e sono stati ritirati 4 documenti di circolazione, per un totale di complessivi 40 punti patente sottratti.

I militari del centro megarese, durante una perquisizione personale e domiciliare, a carico di un 37enne, hanno altresì rinvenuto circa 6,5 grammi di marijuana, nascosta sul terrazzo di casa, e 7 spinelli già confezionati all’interno del marsupio a lui in uso. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa in quanto ritenuto consumatore di sostanze stupefacenti.

Alla stessa Prefettura i Carabinieri hanno segnalato anche un giovane 22enne, trovato in possesso di circa 1 grammo di marijuana custodito nel suo portafoglio.