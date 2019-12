Controllo del territorio ad Augusta: elevate sanzioni per oltre 7 mila euro

Nel corso del fine settimana appena concluso i Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrando le proprie attività sui controlli stradali e sulla sorveglianza degli esercizi commerciali.

Varie pattuglie di Carabinieri si sono infatti soffermate nella zona nord della provincia nei pressi dei negozi e bancarelle, in questo periodo particolarmente interessati dallo shopping natalizio e sui quali si riversano gli interessi della microcriminalità. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata anche agli uffici postali ed agli istituti di credito.

Nella giornata di sabato, in orario serale e notturno, nella sola città megarese hanno operato 3 autopattuglie che, dotate di etilometro, hanno proceduto al controllo di 36 mezzi e 57 persone contestando diverse sanzioni al Codice della Strada, fra le quali mancanza di copertura assicurativa e guida in stato di ebbrezza alcolica, per un importo superiore ai 7.000 euro, al sequestro di due veicoli, ritiro di documenti di guida e decurtazione di 55 punti/patente.