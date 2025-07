Polizia di Stato Controllo del territorio ad Augusta: 7 sanzioni, servizi anche nelle sale gioco Multe per utilizzo del cellulare durante la guida, per guida senza l’utilizzo del casco protettivo e per omessa revisione del mezzo Link copiato!

Multe per utilizzo del cellulare durante la guida, per guida senza l’utilizzo del casco protettivo e per omessa revisione del mezzo