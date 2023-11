Controllo dei Carabinieri tra Augusta e Noto: 14 veicoli sospesi dalla circolazione

I Carabinieri delle Compagnie di Augusta e Noto, nel corso della settimana, hanno svolto servizi straordinari di controllo alla circolazione stradale, elevando sanzioni per oltre 15mila euro e sottraendo 85 punti dalle patenti di guida.

L’attività ha permesso di controllare, complessivamente, 61 veicoli e di identificare 95 persone, contestando circa 30 violazioni al Codice della Strada.

In particolare, 9 sono le contestazioni per il mancato uso del casco alla guida di ciclomotori e motocicli, 3 per guida senza patente, 2 i veicoli senza assicurazione e 8 quelli senza revisione periodica, oltre a violazioni per l’uso del telefono durante la guida ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con un totale di 5 veicoli sequestrati e 9 sottoposti a fermo amministrativo.