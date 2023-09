Controlli sulla movida, violazioni in due locali di Augusta e Brucoli: multe per 26 mila euro e denunce penali

Due locali ad Augusta e Brucoli sono stati sanzionati per un totale di 26 mila euro per violazioni di vario tipo accertate durante controlli amministrativi sui luoghi della movida di Augusta e Brucoli dagli agenti di polizia che hanno denunciato penalmente i due titolari.

In un locale le irregolarità, secondo quanto fa sapere la Polizia, hanno riguardano lo svolgimento di una serata danzante: la persona che organizzava l’evento non era autorizzata a rappresentare il titolare della licenza di polizia e, inoltre, l’emissione musicale mediante amplificatori si prolungava oltre l’orario stabilito dall’ ordinanza sindacale del Comune di Augusta, fissato per l’1.30, nonostante lo stesso titolare del locale fosse stato già diffidato al rispetto delle autorizzazioni di Polizia. Sul posto, inoltre, venivano sorpresi 4 lavoratori privi di contratto e 3 persone addette ai servizi di sicurezza e controllo prive della prescritta e necessaria iscrizione all’albo prefettizio. Per questo il titolare dell’attività è stato sanzionato amministrativamente per un totale di 20.000 euro e denunciato all’Autorità giudiziaria competente per le violazioni di carattere penale.

Anche in un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande alcune delle violazioni riscontrate hanno riguardato lo svolgimento di una serata danzante non autorizzata: dai controlli è emerso, altresì, che i locali non erano stati sottoposti a preventiva verifica di agibilità come disposto dalle norme del Tulps. Anche in questo caso, veniva riscontrata la presenza di una persona addetta ai servizi di sicurezza e controllo priva della necessaria iscrizione all’albo prefettizio. Vi era, altresì, la presenza di un lavoratore non autorizzato che sovrintendeva le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il titolare dell’attività veniva sanzionato per un totale di 6.000 euro di sanzioni amministrative e veniva segnalato all’Autorità giudiziaria per le irregolarità di natura penale.

Infine, a margine dei controlli amministrativi, sono state identificate 57 persone avventori della movida locale e 30 veicoli.