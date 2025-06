Controlli, perquisizioni e sequestri ad Augusta

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Augusta, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio in città, hanno controllato e identificato 27 persone e 17 motocicli.

Un 33enne, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di circa 41 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi, tenuti occultati nel comodino della propria camera da letto.

Sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 5.700 euro e un motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.