Controlli dei Carabinieri di Augusta: 6 mila euro le violazioni contestate dai militari

Le violazioni contestate per circa 6.000 euro, sottratti complessivamente 45 punti dalle patenti di guida e ritirati 7 documenti di circolazione. E’ il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri della compagnia di Augusta nei primi giorni della settimana nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati in genere ed anche al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri sull’intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza. Sono stati controllati persone e veicoli, effettuate numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento.

Nel dettaglio sono state controllati alcune decine di esercizi commerciali, 516 persone e 294 veicoli, eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestate le seguenti violazioni al Codice della strada: 4 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per guida con telefono cellulare, 3 per guida di veicolo senza revisione periodica, 3 per guida senza l’uso del casco protettivo, 3 per mancata copertura assicurativa Rca, 1 per guida di veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo, 1 per reiterata guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida. Per quest’ultima violazione, il trasgressore è stato deferito all’autorità giudiziaria di Siracusa poiché sorpreso nuovamente alla guida di veicolo senza alcun titolo nell’ultimo biennio.

I militari del posto fisso di Agnone Bagni, operativo dal 1° luglio scorso, inoltre, hanno segnalato alla prefettura di Siracusa un lentinese poiché a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di modica quantità di semi di marijuana.