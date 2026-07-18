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Cronaca A Brucoli

Controlli congiunti in depositi di rimessaggio e alla circolazione stradale ad Augusta

La Redazione ·
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Carabinieri e Guardia costiera

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Augusta e i militari della Guardia Costiera di Augusta, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno effettuato un’attività ispettiva congiunta con l’ausilio anche dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa e del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Nel corso delle attività, che si sono concentrate nella frazione marinara di Brucoli, sono stati ispezionati alcuni depositi di rimessaggio per imbarcazioni ed effettuati controlli alla circolazione stradale.

Un 43enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, titolare di un deposito di rimessaggio per imbarcazioni, è stato denunciato in stato di libertà per violazioni in materia di tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e giuslavoristica; sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 22 persone, fermati 15 veicoli e riscontrate violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 531 euro.

La Guardia Costiera di Augusta, nell’ambito degli accertamenti di competenza, ha inoltre sgomberato l’area demaniale occupata abusivamente da boe e natanti emettendo 32 diffide di rimozione.

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