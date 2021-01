Controlli anticovid ad Augusta, sanzioni per violazione del coprifuoco e mancato uso della mascherina

I Carabinieri della compagnia di Augusta, come quelli del resto della provincia, attraverso numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, stanno conducendo con vigore i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid19, emanate negli ultimi Dpcm, dando anche impulso all’azione di prevenzione e al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo.

Nonostante orami la situazione pandemica sia nota, e così anche le procedure da seguire e gli obblighi da rispettare, si continuano a registrare numerose violazioni, tanto che nell’ultima settimana, ad Augusta, Francofonte, Carlentini, Sortino, Melilli, Villasmundo e Lentini sono state elevate 47 sanzioni amministrative, tutte per gli stessi motivi: il mancato rispetto dell’obbligo di restare nella propria abitazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo; dell’obbligo di avere sempre con sé o indossare quando previsto i dispositivi di protezione individuale; del divieto di spostamento in entrata e in uscita dei territori delle “aree arancioni/rosse” in assenza di rilevanti esigenze e del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Come noto si tratta di violazioni delle norme solo apparentemente innocue e che sebbene stigmatizzate da tutti, anche a livello mediatico, continuano ad essere le più comuni e la più immediata via per la diffusione del virus.

Nel corso dei servizi di controllo, che hanno riguardato anche diversi esercizi commerciali, sono stati identificati 138 veicoli e 283 persone, e, oltre alle violazioni anti-covid, si sono rilevate anche diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui:

4 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;

2 contestazioni per uso del telefono cellulare durante la guida;

5 contestazioni per mancanza di copertura assicurativa Rca;

3 contestazioni per guida di veicolo senza aver conseguito la prescritta revisione periodica,

per un importo totale delle conseguenti sanzioni di circa 5mila euro, con 6 documenti di circolazione ritirati e 30 punti complessivamente sottratti dalle patenti di guida.

Una persona, che è stata sorpresa alla guida di un veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida, è stata deferita alla competente autorità giudiziaria poiché recidivo nell’arco di un solo biennio.