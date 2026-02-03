Contrasto alle truffe, i Carabinieri incontrano i cittadini di Augusta

Nell’ambito delle iniziative dei Carabinieri volte a sensibilizzare la cittadinanza sul problema delle truffe, nell’aula magna dell’istituto “A. Ruiz” di Augusta, in collaborazione con la locale associazione “Università delle Tre Età” si è tenuto un incontro nel corso del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, Capitano Luca Pisano, ha incontrato i cittadini per sensibilizzarli riguardo alle principali tecniche utilizzate attualmente dai truffatori e sui comportamenti di autotutela da adottare, primo tra tutti chiamare subito il numero unico di emergenza 112 per ogni potenziale situazione sospetta.

Il Capitano Pisano ha elencato le più ricorrenti tipologie di truffe, evidenziando l’importanza di “non fidarsi delle apparenze”, “non aprire la porta agli sconosciuti”, “non consegnare mai denaro o gioielli ad alcuno” e “non effettuare bonifici online richiesti telefonicamente da terze persone” e ha esposto alcuni casi nei quali i truffatori si sono presentati come tecnici della rete idrica/elettrica, avvocati o appartenenti alle forze di polizia e, riferendo di fatti gravi in cui sarebbero rimasti convolti familiari, hanno chiesto la consegna di denaro contante e/o preziosi per risolvere velocemente la situazione.

Durante l’incontro sono stati distribuiti opuscoli informativi curati dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.

I Carabinieri sono in prima linea per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, particolarmente diffuso, insidioso e subdolo perché si tratta di un reato che, oltre a causare un danno patrimoniale alle vittime, incide direttamente anche sulla sfera psicologica innescando l’auto colpevolizzazione e l’accrescimento del senso di insicurezza e impotenza e condizionando lo stile di vita.

Nella considerazione che chiunque può diventare vittima di questi reati, si raccomanda, in caso di dubbio, di contattare immediatamente e senza alcun imbarazzo il numero di emergenza 112 o la Stazione Carabinieri più vicina, per richiedere un intervento, avere semplicemente un chiarimento o ricevere un tempestivo supporto, senza lasciare entrare in casa nessuno o consegnare denaro.

Nella considerazione che a livello preventivo lo strumento di difesa più efficace contro le truffe rimane la conoscenza del fenomeno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa proseguirà gli incontri con la cittadinanza nei diversi comuni della provincia.