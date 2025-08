Contrasto al consumo e allo spaccio di stupefacenti: due arresti ad Augusta

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta, coadiuvati da una unità cinofila della Polizia di Stato, hanno arrestato un uomo di 48 anni, già noto alle forze di Polizia, poiché, a seguito di perquisizione di un garage in uso allo stesso è stato trovato in possesso di 1 panetto e 6 stecche di hashish, per un peso complessivo di 136 grammi.

Nel corso del medesimo servizio, gli investigatori avendo notato dei movimenti sospetti nei pressi di un’attività commerciale poco distante, hanno arrestato anche un uomo di 31 anni già conosciuto alle forze di Polizia.

A seguito di una perquisizione all’interno dell’attività e poi dell’abitazione dello stesso hanno rinvenuto 160 grammi di marijuana, 215 grammi di hashish, 62 grammi di cocaina, un coltello a serramanico, 3 bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento.

Sono stati altresì rinvenuti 2.675 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria entrambi gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.