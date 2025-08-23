Continua la sagra del pesce spada a Brucoli, tra gastronomia, musica e cultura

Prosegue con grande partecipazione la Sagra del Pesce Spada a Brucoli, appuntamento che unisce gastronomia, tradizioni marinare e spettacoli dal vivo nella suggestiva cornice del borgo aragonese.

La manifestazione si è aperta ieri, venerdì 22 agosto, in piazza Castello Aragonese con lo show cooking della chef Valentina Laudonia, seguito dall’apertura degli stand gastronomici e da una serata di musica e intrattenimento.

Oggi, sabato 23 agosto, il programma si arricchisce con un momento culturale: alle 19 al Porto Canale – Pontile Glem è in programma il convegno “Il Porto Canale di Brucoli: storia ed evoluzione” con relatore Gianpiero Lo Giudice, presidente dell’associazione “La Gisira”. In serata, dalle 21, spazio di nuovo ai sapori della Sagra in Piazza Castello, seguiti alle 21.30 dallo spettacolo musicale “Napoli c’è” e, dalle 23.30, dal dj set.

Domenica 24 agosto la chiusura con un secondo incontro culturale al Porto Canale dal titolo “Pesce azzurro e grani antichi: tesoro da rivalutare”, con gli interventi di Franco Vescera, panificatore e produttore di grani antichi, e della chef Valentina Laudonia. La serata proseguirà in Piazza Castello con la Sagra del Pesce Spada, lo spettacolo musicale “In Canto Brucoli” e il dj set finale.

Una tre giorni che conferma Brucoli come punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni marinare e della cultura gastronomica locale, unendo gusto, musica e momenti di riflessione sulla storia e le risorse del territorio.