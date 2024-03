Consiglio comunale di Augusta, bocciata la mozione sui provvedimenti urbanistici

“No” alla mozione per impegnare il sindaco ad “annullare, in autotutela, ogni provvedimento e/o parere relativo ai piani di lottizzazione ed interventi edificatori oggetto della richiesta ispettiva che presentino manifesti incoerenze con la normativa urbanistico edilizia ed ambientale applicabile”. Com’era prevedibile, non è passato ieri sera al Consiglio comunale il documento redatto dai consiglieri comunali di opposizione Milena Contento, Roberta Suppo, Giancarlo Triberio e Uccio Blanco che l’avevano depositato nella precedente seduta e inviato, oltre che al sindaco Giuseppe Di Mare, anche ai dipartimenti regionali Urbanistica- Servizio 5 “Vigilanza urbanistica”, Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e valutazioni ambientali”, delle Attività produttive, al Genio civile di Siracusa, alla Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Siracusa, alla Prefettura e Procura di Siracusa.

A votare a favore sono stati solo i proponenti, 15 no della maggioranza, la mozione è stata letta in aula dal grillino Blanco, che ha spiegato che hanno presentato questa mozione perché “molto dubbi rimangono ancora non chiariti, purtroppo nel precedente consiglio si è sentito e detto di tutto, di sentenze a nostro avviso esageratamente estensive e si è arrivati anche al suggerimento di chiedere scusa ai signori per aver atteso vent’anni. Molti dei vari interventi in aula non ci hanno convinto, compresi quelli del dirigente, -ha detto- secondo noi troppe diverse interpretazioni di legge e norme. Leggendo gli atti allegati non si possono non notare le troppe incongruenze, i troppi ribaltamenti decisionali senza nuove leggi e norme a supporto. Abbiamo letto e sentito di doppie approvazioni di piani di lottizzazione, di supermercati cimiteriali. Rispediamo ad altri le velate critiche rivolteci per quanto riguarda le nostre presunte preclusioni per lo sviluppo della città, nessun pregiudizio sulle iniziative private, solo chiarezza e regole amministrative e ambientali trasparenti e condivisibili scelte che toccano la città”.

Dalla maggioranza ha preso la parola solo il consigliere Marco Niciforo secondo cui si sta chiedendo ai consiglieri di votare una mozione per ragioni tecniche mentre le mozioni sono un atto politico: “mi pare inappropriato chiedere al consiglio di votare una mozione per presunte violazioni di legge, ci sono motivazioni del tutto generiche basate su presunte irregolarità urbanistiche e non spetta a noi dire che alcune presunte regole dell’urbanistica sono state violate” – ha dichiarato

Dopo la bocciatura della mozione i consiglieri di opposizione hanno lasciato l’aula e la maggioranza ha proseguito approvando una variazione di bilancio l’avanzo presunto vincolato che verrà applicato al bilancio 2024, come ha spiegato la responsabile del settore finanziario Gisella Vaccaro: “si tratta di somme che nel 2023 sono state accertate e riscosse, ma non utilizzate per realizzare le opere. In particolare – ha sottolineato – c’è il contributo della Regione per le aree industriali, flussi migratori e l’accertamento e la riscossione degli oneri di urbanizzazione che andavano a finanziare le strade e una parte del cimitero”. Un altro avanzo presunto riguarda somme relative alle politiche sociali che sono materialmente state riscosse, ma non utilizzate nell’anno 2023 per cui le stiamo riportando nel bilancio 2024: “a ciò stiamo aggiungendo delle variazioni che riguardano dei decreti avuti da parte della Regione che non erano previsti in bilancio perché sono state pubblicate a dicembre 2023, quando lo strumento di programmazione finanziaria era stato già approvato, come l’aumento del contributo per gli amministratori, per la popolazione canina, per la progettazione e per le manifestazioni culturali. Poi ci sono variazione compensative con la riduzione di alcune uscite e l’integrazione di altre”.

Per il sindaco Di Mare “stasera si vota una manovra di circa 1 milione e 500 mila euro che prevede 643 mila euro per la manutenzione delle strade cittadine, circa 400 mila euro per le scuole cittadini, 300 mila per l’illuminazione, 133 mila euro di fondi che la Regione eroga per migliorare il servizio che riguarda i cani randagi, tanti interventi per i parchi gioco, 200 mila euro per la progettazione”.

Come ultimi punti sono stati, infine, votate la revisione della pianta organica delle farmacie di Augusta per il biennio 2022-2023 e il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo ad una sentenza corte d’appello di Catania