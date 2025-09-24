D’accordo la libertà di espressione, sempre tutelata, ma nel rispetto del prossimo e senza sfociare in insulti gratuiti che danneggiano la reputazione di una persona, anche nel contesto della politica. Il Tribunale di Siracusa, nella sezione penale, ha emesso una sentenza chiara nel procedimento a carico del consigliere comunale di opposizione Francesco La Ferla, imputato per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta.

La Ferla era accusato di aver pubblicato su Facebook due post offensivi nei confronti di Di Mare, in qualità di sindaco, con espressioni dure (“Resurrezione dei morti e delle pratiche illecite”, o ancora “Cementificazioni di famiglia selvagge” e “Sindaco nullo, servo sciocco, inutile e senza attributi”).

La Ferla ha ammesso di aver pubblicato i post, ma ha sostenuto che le critiche fossero politiche e non personali, giustificando l’espressione “sindaco nullo” come riferimento alla mancanza di una solida maggioranza consiliare e ammettendo come le sue parole non avessero intenzioni diffamatorie, ma di un’espressione di critica politica.

Il giudice ha escluso che le espressioni di La Ferla rientrassero in questo diritto, ritenendole invece gratuitamente offensive e lesive della reputazione del primo cittadino Di Mare. La diffusione dei messaggi tramite Facebook, che potevano raggiungere un vasto pubblico, ha aggravato la diffamazione. La Ferla è stato condannato a una multa di 550 euro, con l’applicazione della sospensione condizionale della pena per cinque anni. Inoltre, è stato condannato a risarcire i danni a favore della parte civile Giuseppe Di Mare, con la liquidazione del danno in sede civile, e a pagare le spese processuali per un importo di 1.797 euro.