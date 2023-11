Conosce uomo su sito di incontri e gli chiede 500 euro: arrestata per estorsione 53 enne di Augusta

Avrebbe conosciuto un uomo su un sito di incontri, ma dopo una decina di giorni di frequentazione, gli avrebbe chiesto 500 euro minacciandolo di denunciarlo per maltrattamenti e lesioni personali qualora avesse rifiutato di consegnarle i soldi. Per questo è stata arrestata per estorsione, e si trova ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, una donna di 53 anni di Augusta.

Secondo quanto si apprende, i fatti si sono svolti ad Acireale, in provincia di Catania e hanno coinvolto un uomo di 54 anni di Viagrande, sempre nel catanese, che dopo aver ricevuto la richiesta di denaro si è rivolto ai Carabinieri di Ognina per denunciare quanto stava accadendo. I militari dell’Arma, insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante, hanno così predisposto, già alcune ore prima dell’incontro tra i due per il pagamento, che sarebbe dovuto avvenire nei pressi di un bar, un dispositivo di osservazione discreta e a distanza, in modo tale da avere la visuale completa dell’incontro. E sono intervenuti dopo che la donna ha intascato i 500 euro: dopo averla circondata le hanno chiesto di cedere i soldi appena ricevuti che la 53enne ha, alla fine, consegnato ai militari.

Inoltre durante le fasi dell’operazione l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dal sopraggiungere di una Bmw scura guidata da un uomo, che come riferito dalla vittima, avrebbe in precedenza accompagnato la donna in occasione di uno dei loro incontri. Si tratta di un 49enne di Acireale che è stato identificato e che, come poi hanno scoperto i militari dell’Arma, nei momenti in cui si stava consumando il fatto, si sarebbe scambiato dei messaggi con la 53enne tenendosi aggiornato.

Il 49enne è stato, quindi, deferito all’autorità giudiziaria per concorso in estorsione.