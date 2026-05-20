Confronto annullato su SiracusaNews. Pancari critica Di Mare: “alimenta un clima di odio e dileggio che considero intollerabile”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del candidato sindaco Salvo Pancari rispetto a quanto accaduto sul confronto organizzato da Siracusa News e successivamente annullato.

“Dopo aver dato la mia disponibilità, erano stati concordati luogo e orario del dibattito. Successivamente, a fronte di un impegno sopraggiunto del candidato sindaco Concetto Cacciaguerra, quanto stabilito non è stato più confermato e non mi sembrava corretto partecipare a un confronto che escludesse uno dei candidati.

Quando si è cercata una soluzione alternativa, mi sono limitato a comunicare la mia impossibilità a partecipare a causa di impegni lavorativi ed elettorali già programmati. Non mi sono sottratto. Detto questo, nulla può giustificare quanto avvenuto nelle ultime ore. Ritengo grave il messaggio diffuso via WhatsApp dal sindaco uscente Giuseppe Di Mare a moltissimi cittadini, anche non suoi sostenitori.

Un messaggio che alimenta un clima di odio e dileggio che considero intollerabile. Ricordo al sindaco uscente che, fino all’ultimo giorno del suo mandato, resta il sindaco di tutti, non soltanto dei propri sostenitori, e che il ruolo istituzionale che ricopre imporrebbe misura, decoro, rispetto e senso delle istituzioni.

Invitare i cittadini a commentare con “scappa scappa topolino” è un gesto che qualifica chi lo compie, non chi lo subisce”.