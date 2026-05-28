Conferite onorificenze al personale militare della Capitaneria di porto di Augusta

Nella giornata di ieri, alla Capitaneria di porto di Augusta, alla presenza del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, sono state conferite onorificenze al personale militare.

È stato conferito l’encomio solenne, tributato dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, a quattro militari distintisi nell’agosto del 2025 in una brillante attività di polizia giudiziaria che ha condotto al sequestro per produzione, traffico e detenzione illecita di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Sono state, inoltre, conferite ad alcuni militari le medaglie Mauriziane al merito di dieci lustri di carriera militare. Con l’occasione, nel corso l’assemblea durante la quale ha incontrato il personale della Capitaneria di porto di Augusta, l’Ammiraglio Macauda, nell’esprimere parole di vivo apprezzamento per l’impegno ed i risultati conseguiti, ha voluto, in considerazione dell’imminente inizio della stagione balneare, richiamare il ruolo della Guardia Costiera quale presidio di legalità e tutela della sicurezza della balneazione e della navigazione, nonché dell’ambiente marino e delle risorse ittiche.