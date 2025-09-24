Condannato per diffamazione contro il sindaco di Augusta, il consigliere La Ferla: “ricorso in appello, la mia è libertà di espressione”

“Ribadisco di non aver diffamato alcuno, avendo semplicemente esercitato il diritto di critica politica su scelte amministrative di rilevante interesse pubblico. Proprio per tale ragione ho già proposto un ampio e circostanziato atto di appello, nel quale ho evidenziato numerosi vizi sostanziali e formali della motivazione, che non ha valorizzato le molteplici testimonianze a sostegno delle mie valutazioni circa la cementificazione incontrollata e il sospetto di clientelismo emerso in relazione ad alcune delibere particolarmente controverse”. Sono le parole del consigliere di opposizione Francesco La Ferla in merito alla sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa che lo condanna per diffamazione in due post nei quali ha espresso forti critiche sull’attività amministrativa del

sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e sull’ispirazione complessiva della sua azione.

“Confido che un più attento esame da parte della Corte d’Appello di Catania ristabilirà la corretta verità giudiziaria dei fatti contestati e, soprattutto, rafforzerà nei cittadini la fiducia in un ordinamento che riconosce e tutela la libertà di espressione e il diritto di critica – sottolinea – soprattutto nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche e deve essere sottoposto al controllo democratico. La ferma convinzione che il riesame degli atti processuali offrirà ben altra chiave di letteratura alla vicenda, mi ha altresì determinato a rifiutare una comoda conciliazione con il sindaco, che mi avrebbe evitato ulteriori aggravi sia alla salute sia alle finanze familiari, ma non avrebbe soddisfatto la mia necessaria indipendenza di giudizio nell’esercitare il mio diritto-dovere di consigliere comunale”.