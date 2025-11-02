Concorso Nicholas Green: trionfano due studenti del Ruiz di Augusta

Grande orgoglio per la comunità scolastica augustana al Concorso Nicholas Green 2025. Due studenti dell’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz ” di Augusta, Aurora Sole della classe 4QL e Morgan Morello della 5AL, hanno conquistato il primo premio ex aequo nella categoria scuole secondarie di secondo grado della provincia di Siracusa. Il concorso, dedicato al tema della donazione degli organi, è promosso dall’AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, in collaborazione con la Regione Siciliana.

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 27 ottobre all’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa. I due studenti hanno impressionato la giuria per la sensibilità e l’originalità con cui hanno saputo interpretare un tema così delicato.

L’elaborato di Aurora Sole, intitolato “Due vite come nessuna”, è stato elogiato per “l’originalità dell’argomentazione, sostenuta da una narrazione fluida”. La giuria ha sottolineato come il testo esprima “una riflessione accurata e personale”, invitando a una presa di coscienza sociale.

Morgan Morello ha vinto con il video “Il mare dell’eternità”. La giuria ha definito l’opera “profonda e coerente con il messaggio universale della donazione”, lodando la metafora del mare, con il suo eterno moto di dare e ricevere, per la sua capacità di “trasmettere emozioni e orientare alla riflessione”.

Immediata la soddisfazione della Dirigente Scolastica del Ruiz, prof.ssa Maria Concetta Castorina, che ha espresso i suoi più sentiti complimenti ai due studenti: “Siamo fieri di Aurora e Morgan. Hanno dato voce, con passione e consapevolezza, a un tema di profonda umanità. Il loro impegno è un esempio di bellezza educativa che ispira tutta la nostra comunità scolastica”.

Presenti alla cerimonia la presidente regionale AIDO, dott.ssa Salvatrice Feccia, e l’amministratore regionale, prof.ssa Barbara Micalizio, la presidente provinciale dell’AIDO, Maria Concetta Sambasile. Presente per l’amministrazione comunale di Augusta anche il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Biagio Tribulato, che si è congratulato con i giovani concittadini per il prestigioso riconoscimento. Un ringraziamento speciale va anche alle docenti di Lettere Giusy Panessidi e Rosaria Ferraguto, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso formativo ed umano.