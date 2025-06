Concorso letterario “Lux verborum”: tra i 25 autori anche due alunne del Megara di Augusta

Due studentesse del liceo “Megara”, Carolina Sudano e Benedetta Trigilio (1 AC) sono tra i 25 autori che verranno inseriti in un’antologia culturale dall’associazione culturale Kerayles che ha promosso il concorso letterario “Lux verborum” con l’obiettivo di promuovere la scrittura come strumento di riflessione, crescita personale ed espressione artistica. Ogni candidato poteva concorrere in una sola delle due sezioni previste, poesia o prosa e una commissione esaminatrice, composta da esperti e membri dell’ associazione, ha valutato gli elaborati selezionando alla fine 25 opere.

Le due alunne del Megara, coadiuvate e supportate dalla loro docente di Lingua e Letteratura italiana Gabriella Lombardo, si sono classificate tra i primi 25 alunni a livello provinciale in una graduatoria composta da 57 studenti, appartenenti a tutti gli indirizzi scolastici delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Siracusa. Benedetta si è classificata al primo posto nell’istituto con un testo in poesia dal titolo “Ciò che non dissi mai”, mentre Carolina al secondo con un testo in prosa dal titolo “Il coraggio di essere se stessi”. Soddisfatto dei risultati ottenuti, che collocano il “Megara” ai primi posti a livello provinciale, il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, la docente referente del Dipartimento di Lettere Nicoletta Privitera e comunità scolastica.