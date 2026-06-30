Conclusa ad Augusta la X edizione della Marisicilia cup: 2 giornate di regate e iniziative aperte al pubblico

Si è conclusa domenica 28 giugno, al comprensorio di Terravecchia, sede del Comando Marittimo Sicilia, la manifestazione che ha accompagnato la 10ª edizione della “Marisicilia Cup”, la 18ª edizione della “Xifonio Cup”, valida come tappa del campionato zonale della Federazione Italiana Vela, e la 7ª edizione del Trofeo “Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”.

L’iniziativa, svolta nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno, è stata organizzata dal Comando Marittimo Sicilia in collaborazione con l’associazione ICOB di Augusta e il Club Nautico Augusta, con il concorso di enti, istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

Le competizioni veliche hanno visto la partecipazione di diversi equipaggi, tra cui quelli della Classe Hansa, imbarcazioni progettate per consentire anche a persone con disabilità di praticare la vela, confermando il valore inclusivo della disciplina. In acqua anche i team dello Sport Velico della Marina Militare, impegnati sui monotipi costieri della classe J24 e sulle imbarcazioni d’altura.

Nell’ambito della manifestazione è stata inoltre prevista la presenza delle “Barche della Legalità”, imbarcazioni sottratte alla criminalità organizzata e destinate ad attività sportive e sociali.

Nel corso delle due giornate, l’Open Day della base navale ha consentito ai cittadini di accedere al comprensorio di Terravecchia e prendere parte alle diverse attività in programma. Tra queste, le visite a bordo di Nave Borsini, pattugliatore d’altura della Marina Militare, esposizioni storiche e artistiche, dimostrazioni operative, attività sportive, iniziative di prevenzione sanitaria, educazione al primo soccorso, sensibilizzazione alla sicurezza stradale, mostre tematiche ed eventi serali.

La manifestazione ha rappresentato anche un momento di collaborazione tra Marina Militare, Federazione Italiana Vela, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, istituzioni sanitarie, enti locali, associazioni sportive e culturali, imprese del territorio e volontariato.

A sottolineare il valore della collaborazione tra la Federazione Italiana Vela e la Marina Militare, il presidente della VII Zona FIV Sicilia, Giuseppe Tisci, ha evidenziato come la Marisicilia Cup, giunta alla decima edizione, si inserisca nel solco dell’accordo quadro recentemente sottoscritto tra la Federazione Italiana Vela e la Marina Militare, finalizzato allo sviluppo di progetti dedicati allo sport, ai giovani, all’ambiente e alla promozione della cultura del mare.