“Con Unvs studenti sportivi… studenti vincenti 2023”: premiato Flavio Spinali della Canottieri Augusta

È uno dei sette vincitori per le scuole medie nazionali del premio “Con Unvs studenti sportivi… studenti vincenti 2023” Flavio Spinali, atleta dodicenne dell’asd Canottieri club nuoto Augusta che il prossimo 15 novembre sarà premiato nel salone d’onore del Coni, alla presenza dei presidenti dell’ Unione nazionale veterani dello sport Francesca Bardelli e del Coni Giovanni Malagò.

Il premio si pone l’obiettivo di sostenere atleti-studenti che si siano maggiormente distinti per risultati agonistici di particolare rilievo abbinati a prestazioni scolastiche di eccellenza, e valuta i meriti scolastici, media voti e condotta disciplinare, ed i risultati raggiunti nella disciplina sportiva praticata, sia in ambito studentesco che federale nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, assegnando 7 riconoscimenti a studenti delle scuole medie, altrettanti delle superiori ed uno per gli universitari.

“La classifica nazionale del concorso, stilata in base ad una griglia che teneva conto di vari coefficienti, e le molte candidature hanno messo in rilievo gli aspetti per cui il premio è stato istituito, la capacità di coniugare il profitto scolastico alla pratica sportiva. – spiega il coach dela Canottieri Vincenzo Galoforo – Auguriamo di vero cuore a Flavio, anni 12 allievo B2 nel canottaggio che i suoi profitti scolastici, i suoi eccellenti risultati agonistici nello sport siano per lui solo un punto di partenza affinché continui, con maggiore impegno e tanto duro lavoro a realizzare i suoi sogni nella vita, nello studio e infine anche nello sport senza mettere un limite alle sue aspirazioni. Nella vita nulla è impossibile”.