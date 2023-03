Comunità energetiche anche ad Augusta: via libera dal Consiglio

Via libera alla costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali ad Augusta. Il Consiglio comunale, nell’ultima seduta dei giorni scorsi convocata in aggiornamento, ha approvato all’unanimità dei 10 consiglieri di maggioranza presenti la proposta della Giunta sull’impegno a promuovere la sostenibilità energetica ambientale nei comuni siciliani attraverso le comunità energetiche, dando mandato al sindaco per l’identificazione del modello organizzativo per la realizzazione dell’asservimento degli impianti.

Il Comune dovrà mettere a disposizione un’area dove prevedere la realizzazione di un impianto e affidare il finanziamento per la realizzazione di almeno un impianto, mettendo nella disponibilità della comunità le aree dove realizzare le strutture; si dà, inoltre, mandato al sindaco di assumere la figura di presidente della comunità da costituire, di prevedere i termini per l’adeguamento degli strumenti di programmazione necessari a garantire l’avvio dell’attività, di predisporre manifestazione di interesse per aderire all’iniziativa a seguito di pubblicazione di avviso rivolto a raccogliere le adesione della comunità e in cui siano specificati gli eventuali requisiti relativi alla partecipazione dei soggetti, come previsto dall’articolo 4 dell’avviso pubblico relativo al programma di sostegno degli investimenti dei comuni della Sicilia.